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وكيل تضامن الغربية تجتمع بمندوب التعليم لمناقشة مشروع محاربة عمالة الأطفال

الخميس، 08 مارس 2018 04:39 م
وكيل تضامن الغربية تجتمع بمندوب التعليم لمناقشة مشروع محاربة عمالة الأطفال تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى





الغربية- محمد طارق
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اجتمعت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية مع مندوب وكيل وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع دانييل العيش لأمهات أطفال المدارس المجتمعية ومحاربة عمالة الأطفال، وذلك بدعم من برنامج وذلك بتمويل من مشروعWFP- ORg من خلال قرض من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالغربية.

 

وقالت وكيل التضامن فى بيان اليوم، إن المشروع بالنسبة للأمهات كعمل مساعد للأسرة، وينتج عن ذلك عدم تسرب الأبناء من التعليم وتواجدهم بالمدارس، كما يتم الآن حصر جميع طلبات الأمهات لاختيار الأمهات من كافة المراكز والإدارات وسيتم إعطائهم القروض فى موعد أقصاه شهر يوليو لسنة2018 بشرط انتظام الأولاد بالمدارس .


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