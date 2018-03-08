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وفد من "اتحاد الصناعات" يزور روندا لزيادة التعاون الصناعى بين البلدين

الخميس، 08 مارس 2018 02:00 ص
وفد من "اتحاد الصناعات" يزور روندا لزيادة التعاون الصناعى بين البلدين المهندس شريف الجبلى





كتبت: دانه الحديدى
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يتوجه وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس شريف الجبلى، فى زيارة إلى دولة رواندا خلال اسبوعين، بهدف بحث مجالات التعاون بين المصنعيين المصريين والجانب الرواندى بمختلف المجالات الصناعية.

وتعد تلك الزيارة الأولى التى تنظمها اللجنة ضمن عدد من الزيارات المقرر تنفيذها لعدد من الدول الأفريقية خلال العام الجارى، بهدف زيادة التعاون المشترك بمجالات الصناعة والتجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، خاصة وأنه لا يوجد لدى المصنعين المصريين معلومات كافية حول احتياجات الدول الأفريقية.

 

 


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لجنة التعاون الافريقى

اتحاد الصناعات

روندا

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