وفد من "اتحاد الصناعات" يزور روندا لزيادة التعاون الصناعى بين البلدين

وفد من "اتحاد الصناعات" يزور روندا لزيادة التعاون الصناعى بين البلدينالخميس، 08 مارس 2018 02:00 ص
المهندس شريف الجبلى
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق
يتوجه وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس شريف الجبلى، فى زيارة إلى دولة رواندا خلال اسبوعين، بهدف بحث مجالات التعاون بين المصنعيين المصريين والجانب الرواندى بمختلف المجالات الصناعية.
وتعد تلك الزيارة الأولى التى تنظمها اللجنة ضمن عدد من الزيارات المقرر تنفيذها لعدد من الدول الأفريقية خلال العام الجارى، بهدف زيادة التعاون المشترك بمجالات الصناعة والتجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، خاصة وأنه لا يوجد لدى المصنعين المصريين معلومات كافية حول احتياجات الدول الأفريقية.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة