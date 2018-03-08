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وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من "قوات سوريا الديمقراطية" إلى عفرين

الخميس، 08 مارس 2018 10:34 م
وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من "قوات سوريا الديمقراطية" إلى عفرين أكراد عفرين





(أ ش أ)
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أفادت قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، اليوم الخميس، بوصول قوافل عسكرية ضخمة من "قوات سوريا الديمقراطية" قادمة من شرق سوريا إلى منطقة عفرين شمال غرب البلاد للتصدى لعملية "غصن الزيتون" التركية.

وذكرت القناة أن التعزيزات العسكرية دخلت مدينة عفرين برقفة سيارتين أمريكيتين.

 


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