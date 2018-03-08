وسائل إعلام ألمانية: وزير العدل سيتولى حقيبة الخارجية







برلين (أ ف ب)

ذكر عدد من أبرز وسائل الإعلام الألمانية الخميس، أن هايكو ماس، وزير العدل فى الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة أنجيلا ميركل، سيتولى حقيبة الخارجية.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، ومجلتا در شبيجل وفوكوس، إن حزب هايكو ماس، الاشتراكى الديموقراطى البالغ من العمر 51 عاما سيعيه رسميا الجمعة خلفا للاشتراكى سيجمار جابرييل.

وأعلن جابرييل صباح الخميس، أن قيادة الحزب الاشتراكى الديموقراطى قررت ألا يتولى هذه الحقيبة مجددا للمرة الرابعة، مضيفا "إذا صح أن (هايكو ماس) سيصبح وزيرا للخارجية، فسيقوم بعمل ممتاز".

وليس لدى هايكو ماس تجربة فى السلك الدبلوماسى، لكنه نجح خلال توليه وزارة العدل لأربع سنوات، وأصبح هدفا لانتقادات اليمين المتطرف عندما فرض قانونا يرغم وسائل التواصل الاجتماعى على أن تلغى، تحت طائلة دفع غرامات كبيرة، المحتويات والتعليقات التى تحض على الكراهية.