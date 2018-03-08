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وزير القوى العاملة: الجاحد فقط من ينكر دور المرأة المصرية فى مجتمعنا

الخميس، 08 مارس 2018 11:41 ص
وزير القوى العاملة: الجاحد فقط من ينكر دور المرأة المصرية فى مجتمعنا محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب _ تصوير خالد كامل
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على دور المرأة المصرية فى المجتمع المصرى، مضيفًا: "الجاحد هو من ينكر دور المرأة المصرية" .

 

وأضاف سعفان، خلال احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بالمرحلة الأولى لمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية": "المرأة المصرية قادرة وتستطيع تحدى أى حد، وأيام الاستفتاء على الدستور شفت طوابير السيدات أمام اللجان من الساعة السابعة صباحا" .

 

وأكد وزير القوى العاملة، على أن هناك إصرار من المرأة المصرية لإثبات دورها لكل العالم أنها قادرة على تحقيق كل النجاحات لبلدها، قائلا: "داخلين على تحدى جديد وهو الانتخابات الرئاسية ومطلوب مننا نروح للانتخابات كلنا والمرأة المصرية سيكون لها تواجد بقوة لتثبت أن المصريين قادرين على التحدى".

 

وأعلن سعفان، أنه فى إطار المشروع تم ميكنة نظام تفتيش العمل بـ 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، مما أدى إلى زيارة تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية مما أدى إلى ارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية.

 

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" كان حلمًا للوزارة منذ توليه مهامها، مضيفًا: "أول تكليف ليا من رئيس الوزارء منذ تولى الوزارة الاهتمام بالتفتيش ووضع رؤية قوية للتفتيش على السلامة والصحة المهنية بالمؤسسات، ولدينا أكثر من 300 مكتب عمل على مستوى الجمهورية".

 
 
وكشف سعفان، عن تعاون مع الإنتاج الحربى لعمل خطة ونقلة نوعية لحوسبة كل أعمال الإدارات المركزية ومديريات القوى العاملة وديوان عام الوزارة.
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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