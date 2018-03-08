وزير الدولة الإماراتى يغادر القاهرة عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

وزير الدولة الإماراتى يغادر القاهرة عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية العربالخميس، 08 مارس 2018 11:35 ص
مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، عقب زيارة للقاهرة شارك خلالها فى أعمال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية.
والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، على هامش أعمال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية، وبحث الجانبان آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وأشاد "شكرى" خلال اللقاء بالعلاقة الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين، ومستوى التنسيق بين الجانبين بشأن مجمل القضايا الإقليمية، لا سيما ما تشهده المنطقة العربية من أزمات عصفت بمؤسسات الدول وكياناتها وطالت مقدرات شعوبها.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتى عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين، والمكانة المتميزة التى تحظى بها مصر لدى جموع الشعب الإماراتى، فضلًا عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأزمات التى تعانيها المنطقة العربية، وإيجاد أفضل السبل لتسويتها.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب، إذ اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب والامتناع عن تدريب وتوفير الملاذ الآمن لعناصره.
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