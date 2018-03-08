وزير التعليم يعتمد قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات







(أ ش أ)

اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار قرار تعيين كل من أمينة صالح سليمان مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة بجامعة المنصورة، ومحمد مصطفى عبدالسلام مديرًا عامًا للشئون الإدارية بجامعة المنصورة، ومحمد عبدالله حسين كبير أخصائيين شئون إدارية بجامعة السويس.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن عبدالغفار اعتمد قرارات تعيين بجامعة الزقازيق لكل من أحمد السيد فرج مديرًا عامًا للخدمات الإدارية، وأدهم عزت دمرداش مديرًا عامًا لشئون مكتب رئيس الجامعة، ومحمد السيد طه مديرًا عامًا للشئون المالية بمستشفيات الجامعة.

كما اعتمد الوزير قرارات تعيين بجامعة بنها لكل من الدكتور عوض الله سليمان عوض الله مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، ومحمود سيد عبد المعطى مديرًا عامًا للمكتبات، وحسن عدلى خربوش أمينًا لكلية التجارة بالجامعة.

واعتمد الوزير قرارات تعيين بجامعة سوهاج لكل من سامية محمود عثمان مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، وحاتم صادق يوسف مديرًا عامًا للأمن، وأمانى عثمان أحمد مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة، وفيصل أحمد محمد مديرًا عامًا للتوجيه المالى والإداري، وأحمد جلال حسن إسماعيل أمينًا لكلية التجارة، وجمال حسن مهران مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة.

كما اعتمد عبدالغفار قرارات تجديد تعيين عدد آخر من القيادات بجامعة عين شمس شملت كلا من ندا محمود إبراهيم مديرًا عامًا للحسابات، وأحمد حسن العنتبلى مديرًا عامًا للمدن الجامعية، والمهندسة فيفيان أيوب مديرًا عامًا للشئون الهندسية، وناهد كمال أمينًا لكلية الآداب.

وفى جامعة أسيوط اعتمد الوزير قرار تجديد تعيين كل من وائل محمد عبد الرحمن مديرًا عامًا للمشتريات والمخازن، وأحمد عبد المعطى مديرًا عامًا للشكاوى والتظلمات بالشئون القانونية، وعز الدين محمود المنصورى مديرًا عامًا لرعاية الشباب، وكريمة عبد الحميد أمينًا لكلية الخدمة الاجتماعية، وأمانى شاكر أمينًا لكية التمريض، وعمرو محمد أمينًا لكلية التربية الرياضية، وعلى محمود إبراهيم مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بمستشفى الأورام بالجامعة.