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الخميس، 08 مارس 2018 12:43 م
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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول الطلاب الوافدين

الخميس، 08 مارس 2018 12:07 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول الطلاب الوافدين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول نتائج اجتماع لجنة الوافدين بوزارة الخارجية بشأن بحث تسهيل الإجراءات الخاصة بالطلاب الوافدين وتيسير دراستهم بالجامعات المصرية.

أشار التقرير إلى موافقة وزارة المالية على زيادة قيمة المنحة الشهرية لطلاب المنح لتصبح (500) جنيه اعتبارا من العام الدراسى القادم( 2018/2019)، وكذلك إعفاء طلاب المنح من الدول الإفريقية من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية.

كما أشار التقرير إلى الإعلان عن توقيع بروتوكول بين وزارة التعليم العالى وشركة مصر الطيران لتسهيل إجراءات سفر وعودة الطلاب.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تمت الموافقة على زيادة المنح المقدمة لعدد من الدول للدراسة بالمركز التعليمى للغة العربية التابع للوزارة لتصبح على النحو التالى:

زيادة المنح المقدمة لدولة أذربيجان إلى (10) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة الفلبين إلى (15) منحة، وزيادة المنح المقدمة لدولة كازاخستان إلى (3) منحة، وزيادة المنح المقدمة لدولة قرغيزستان إلى (3) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة غانا إلى (5) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة كوت ديفوار إلى (10) منح، وزيادة المنح المقدمة لدول منظمة التعاون الإسلامى إلى (12) منحة، بالإضافة إلى منحتين لدولة نيبال، ومنحتين لدولة سريلانكا، وعدد (2) لدولة هاييتى للدراسة الجامعية و (2) منحة أخرى للدراسات العليا.

حضر الاجتماع ممثلين عن كل من الجهات المعنية بالطلاب الوافدين (وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وجامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشئون العربية والسياسية برئاسة الجمهورية).

 


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