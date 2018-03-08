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وزيرة الهجرة تهنئ سيدات مصر فى الخارج باليوم العالمى للمرأة

الخميس، 08 مارس 2018 09:07 م
وزيرة الهجرة تهنئ سيدات مصر فى الخارج باليوم العالمى للمرأة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة





كتب محمود راغب
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تتقدم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأرق التهانى للمرأة المصرية احتفالاً باليوم العالمى للمرأة.

 

وأعربت "مكرم" عن فخرها بكفاح سيدات مصر، وخصّت بالتحية السيدات المصريات فى الخارج لدورهن الرائد فى القيام بشئون بيوتهن والاهتمام بتعليم أبنائهن ورعاية أسرهن

 

وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسية دعمت المرأة المصرية بتولية 6 سيدات لحقائب وزارية مهمة، مؤكدة أن مشاركة المرأة المصرية ساهمت فى تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان

 

ويعود الاحتفال باليوم العالمى للمرأة إلى سنة 1977، عندما أصدرت منظمة الأمم المتحدة قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من شهر مارس.

 

وفى سياق آخر، اشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بالحملة التى اطلقها الازهر الشريف على مواقع التواصل الجتماعى والتى تأتى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق 8 مارس من كل عام، وبالبيان الذى اصدره الازهر الشريف بهذه المناسبة والذى هنئ فيه نساء مصر والعالم بعيد المرأة العالمى مشددًا على دعمه التام للمرأة، ومساندته لدورها الفاعل فى بناء الأسرة والمجتمع، ولمشاركتها الإيجابية فى كل الميادين والمجالات.

 

وأعربت الدكتورة مايا عن بالغ سعادتها بالدعم الذى تتلقاه المرأة المصرية من شيخ الازهر، ومساندته الدائمه لها مشيرة أن الازهر الشريف مؤسسة دينية عريقة ورمز الوسطية فى الاسلام، مؤكدة أن الاسلام كرم المرأة واعطاها حقوق كثيرة، معربه عن املها أن تكون الايام القادمة افضل للمرأة المصرية.

 

 


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