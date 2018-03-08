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وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين وترحب بالمشاركين

الخميس، 08 مارس 2018 08:40 م
وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين وترحب بالمشاركين رانيا المشاط وزيرة السياحة





رسالة برلين ميرفت رشاد
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أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جولة داخل الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين ITB المقامة خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجارى.
 
وأعرب المشاركين بالجناح المصرى، عن تفاؤلهم فى تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجارى، مشيرين إلى أن نسبة نمو الحجوازت السياحية من السوق الألمانى تتجاوز 45% مقابل العام الماضى.
 
 
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استقبال حافل لرانيا المشاط بالجناح المصرى
استقبال حافل لرانيا المشاط بالجناح المصرى

الجناح المصرى ببورصة برلين (2)
الجناح المصرى ببورصة برلين (2)

الجناح المصرى ببورصة برلين
الجناح المصرى ببورصة برلين

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

بورصة برلين
بورصة برلين

رانيا المشاط (2)
رانيا المشاط (2)

رانيا المشاط تتسلم جائزة أفضل حملة إعلانية رقمية فى أفريقيا لعام 2017
رانيا المشاط تتسلم جائزة أفضل حملة إعلانية رقمية فى أفريقيا لعام 2017

رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين
رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين

رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى
رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى

رانيا المشاط تستمع للمشاركين ببورصة برلين للسياحة
رانيا المشاط تستمع للمشاركين ببورصة برلين للسياحة

رانيا المشاط تصافح إحدى المشاركات بالجناح المصرى
رانيا المشاط تصافح إحدى المشاركات بالجناح المصرى

رانيا المشاط تعقد لقاءات مع مسئولى الشركات المشاركة ببورصة برلين
رانيا المشاط تعقد لقاءات مع مسئولى الشركات المشاركة ببورصة برلين

رانيا المشاط تواصل لقائتها مع صناع القرار
رانيا المشاط تواصل لقائتها مع صناع القرار

رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها بورصة برلين
رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها بورصة برلين

رانيا المشاط وزيرة السياحة ومسئولى الوزارة والوفد الإعلامى
رانيا المشاط وزيرة السياحة ومسئولى الوزارة والوفد الإعلامى

رانيا المشاط وزيرة السياحة
رانيا المشاط وزيرة السياحة

رانيا المشاط
رانيا المشاط

مسئولو الشركات السياحية ببورصة برلين
مسئولو الشركات السياحية ببورصة برلين

وزير الطيران شريف فتحى
وزير الطيران شريف فتحى

وزيرا السياحة والطيران خلال مشاركتهما ببورصة برلين
وزيرا السياحة والطيران خلال مشاركتهما ببورصة برلين

وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة السياحة تتسلم جائزة أفضل حملة إعلانية
وزيرة السياحة تتسلم جائزة أفضل حملة إعلانية

وزيرة السياحة تستمع للمشاركين بالجناح المصرى بمعرض برلين
وزيرة السياحة تستمع للمشاركين بالجناح المصرى بمعرض برلين

وزيرة السياحة تعرب عن تفاؤلها بحركة السياحة
وزيرة السياحة تعرب عن تفاؤلها بحركة السياحة

وزيرة السياحة تلتقى المشاركين بالجناح المصرى ببورصة برلين
وزيرة السياحة تلتقى المشاركين بالجناح المصرى ببورصة برلين

وزيرة السياحة تلتقى وفد مسئولين بشركات السياحة
وزيرة السياحة تلتقى وفد مسئولين بشركات السياحة

وزيرة السياحة خلال مشاركتها ببورصة برلين
وزيرة السياحة خلال مشاركتها ببورصة برلين

وزيرة السياحة رانيا المشاط ببورصة برلين
وزيرة السياحة رانيا المشاط ببورصة برلين

وزيرة السياحة رانيا المشاط فى أول زيارة لها لبورصة برلين
وزيرة السياحة رانيا المشاط فى أول زيارة لها لبورصة برلين

وزيرة السياحة رانيا المشاط
وزيرة السياحة رانيا المشاط

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة
 

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