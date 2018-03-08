وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين وترحب بالمشاركين

وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين وترحب بالمشاركينالخميس، 08 مارس 2018 08:40 م
رانيا المشاط وزيرة السياحة
رسالة برلين ميرفت رشاد
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أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جولة داخل الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين ITB المقامة خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجارى.
وأعرب المشاركين بالجناح المصرى، عن تفاؤلهم فى تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجارى، مشيرين إلى أن نسبة نمو الحجوازت السياحية من السوق الألمانى تتجاوز 45% مقابل العام الماضى.
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استقبال حافل لرانيا المشاط بالجناح المصرى
الجناح المصرى ببورصة برلين (2)
الجناح المصرى ببورصة برلين
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
بورصة برلين
رانيا المشاط (2)
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رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين
رانيا المشاط تتفقد الجناح المصرى
رانيا المشاط تستمع للمشاركين ببورصة برلين للسياحة
رانيا المشاط تصافح إحدى المشاركات بالجناح المصرى
رانيا المشاط تعقد لقاءات مع مسئولى الشركات المشاركة ببورصة برلين
رانيا المشاط تواصل لقائتها مع صناع القرار
رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها بورصة برلين
رانيا المشاط وزيرة السياحة ومسئولى الوزارة والوفد الإعلامى
رانيا المشاط وزيرة السياحة
رانيا المشاط
مسئولو الشركات السياحية ببورصة برلين
وزير الطيران شريف فتحى
وزيرا السياحة والطيران خلال مشاركتهما ببورصة برلين
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
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وزيرة السياحة تستمع للمشاركين بالجناح المصرى بمعرض برلين
وزيرة السياحة تعرب عن تفاؤلها بحركة السياحة
وزيرة السياحة تلتقى المشاركين بالجناح المصرى ببورصة برلين
وزيرة السياحة تلتقى وفد مسئولين بشركات السياحة
وزيرة السياحة خلال مشاركتها ببورصة برلين
وزيرة السياحة رانيا المشاط ببورصة برلين
وزيرة السياحة رانيا المشاط فى أول زيارة لها لبورصة برلين
وزيرة السياحة رانيا المشاط
وزيرة السياحة
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