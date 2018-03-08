وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين وترحب بالمشاركين







رسالة برلين ميرفت رشاد

أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جولة داخل الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين ITB المقامة خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجارى.

وأعرب المشاركين بالجناح المصرى، عن تفاؤلهم فى تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجارى، مشيرين إلى أن نسبة نمو الحجوازت السياحية من السوق الألمانى تتجاوز 45% مقابل العام الماضى.