وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها الأمريكية تنشيط السياحة من السوق الأمريكى

رسالة برلين ميرفت رشاد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على هامش اجتماعاتها فى بورصة برلين مع إيزابيل هيل، الوزيرة المسئولة عن السياحة والسفر فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقشت معها طريقة ومنهجية إدارة هذا القطاع فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالترويج والتسويق .

وأوضحت المسئولة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لجأت إلى طريقة جديدة فى إدارة ملف التسويق والتنشيط، وذلك للبعد عن البيروقراطية التى كانت تعانى منها، حيث تم التوصل إلى فكرة جديدة وهى أن يضع القطاع الخاص نصف ميزانية هذه الهيئة أو برامج التنشيط، ثم تضع الحكومة الأمريكية مبلغًا مماثلًا لما وضعه القطاع الخاص، وذلك يجعل هذه الهيئة بمثابة شركة قطاع خاص حتى لا يتعرقل الإبداع بسبب الإجراءات الحكومية، موضحة أن هذه الطريقة أثبتت نجاحًا كبيرًا حيث ظهر منتج Brand USA بشكل قوى فى الفترة الأخيرة.

ومن جانبها قالت المشاط: "أننا ندرس هذه التجربة بعناية فى إطار إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة"، حتى يمكن أن تنطلق لتحقيق المزيد من التنشيط والاهتمام بفكر ورؤية القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة السياحة، على أنها ناقشت مع المسئولة الأمريكية سبل التعاون فى المرحلة القادمة سواء من خلال اتفاقيات أو بروتوكولات ثنائية يقترحها المسئولين فى الجانبين، ثم تعرض على القيادة السياسية للاستفادة بذلك فى تنشيط السياحة فى المرحلة القادمة من السوق الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف فى القطاع الخاص وبالتالى محاربة الأفكار المتطرفة.