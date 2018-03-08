video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها الأمريكية تنشيط السياحة من السوق الأمريكى

الخميس، 08 مارس 2018 02:04 م
وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها الأمريكية تنشيط السياحة من السوق الأمريكى وزيرة السياحة تبحث ونظيرتها الأمريكية





رسالة برلين ميرفت رشاد
إضافة تعليق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على هامش اجتماعاتها فى بورصة برلين مع إيزابيل هيل، الوزيرة المسئولة عن السياحة والسفر فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقشت معها طريقة ومنهجية إدارة هذا القطاع فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالترويج والتسويق .

 

وأوضحت المسئولة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لجأت إلى طريقة جديدة فى إدارة ملف التسويق والتنشيط، وذلك للبعد عن البيروقراطية التى كانت تعانى منها، حيث تم التوصل إلى فكرة جديدة وهى أن يضع القطاع الخاص نصف ميزانية هذه الهيئة أو برامج التنشيط، ثم تضع الحكومة الأمريكية مبلغًا مماثلًا لما وضعه القطاع الخاص، وذلك يجعل هذه الهيئة بمثابة شركة قطاع خاص حتى لا يتعرقل الإبداع بسبب الإجراءات الحكومية، موضحة أن هذه الطريقة أثبتت نجاحًا كبيرًا حيث ظهر منتج Brand USA بشكل قوى فى الفترة الأخيرة.

 

ومن جانبها قالت المشاط: "أننا ندرس هذه التجربة بعناية فى إطار إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة"، حتى يمكن أن تنطلق لتحقيق المزيد من التنشيط والاهتمام بفكر ورؤية القطاع الخاص.

 

 وأكدت وزيرة السياحة، على أنها ناقشت مع المسئولة الأمريكية سبل التعاون فى المرحلة القادمة سواء من خلال اتفاقيات أو بروتوكولات ثنائية يقترحها المسئولين فى الجانبين، ثم تعرض على القيادة السياسية للاستفادة بذلك فى تنشيط السياحة فى المرحلة القادمة من السوق الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف فى القطاع الخاص وبالتالى محاربة الأفكار المتطرفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة من ألمانيا: مصر استعادت عافيتها.. ومتفائلون بعودة الحجوازت

وزيرة السياحة

رانيا المشاط

وزيرة السياحة الامريكية

بورصة برلين

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة