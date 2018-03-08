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وزارة الآثار: استرداد التابوت الفرعونى من الكويت حال ثبوت أثريته

الخميس، 08 مارس 2018 12:11 ص
وزارة الآثار: استرداد التابوت الفرعونى من الكويت حال ثبوت أثريته التابوت الفرعونى





كتب هيثم سلامة
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أكدت وزارة الآثار أنه سيتم استرداد التابوت الفرعونى من الكويت حال ثبوت أنه تابوت أثرى.

 

وصرح شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الحكومة الكويتية صباح أمس للوقوف على حقيقة هذا الأمر، والتأكد من أثرية هذه القطعة من عدمه.

 

وأفادت وزارة الآثار، أنه فى حالة ثبوت أثريتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على استردادها فى أقرب وقت ممكن، هذا وقد قام المجلس الوطنى للفنون والآداب الكويتى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بدولة الكويت، وعضوية كل من الدكتور أحمد سعيد أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والسيد محفوظ أستاذ التاريخ والآثار بجامعة أسيوط، والمقيمان بدولة الكويت، للوقوف على أثرية هذه القطعة من عدمه.

 

وزارة الآثار

وزارة الآثار

 

 

 


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وزارة الآثار

الآثار

التابوت الفرعونى

الكويت




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