هيئة المعارض تعلن تفاصيل الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الاثنين المقبل







كتب – إسلام سعيد

تنظم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مؤتمرا صحفيا، الاثنين المقبل، بمقرها للإعلان عن تفاصل الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى والمــقرر افتتـــاحه يوم 14 مارس الجارى.

وأعلن المهندس سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات EECA، اقتراب الهيئة من إنهاء الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولى، لافتا إلى أن الدورة الجديدة التى تقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهدت تقدم 23 دولة للمشاركة فى المعرض، ومن المنتظر ازدياد العدد خلال الأيام المقبلة، وتشمل قائمة المشاركين: أرمينيا والجزائر وأنجولا وأوغندا وتنزانيا وتوجو وجنوب السودان ورواندا وزامبيا وسيريلانكا والسنغال والسودان والصين والعراق وغانا وغينيا الاستوائية والكاميرون والكويت وكينيا وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق ونيجيريا، ويضم المعرض منتجات ومعروضات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن معرض هذا العام سيشهد تغييرات جذرية فى الشكل والمضمون، إذ يتم لأول مرة تخصيص 4 آلاف متر مربع لإقامة "القرية الدولية" التى ستستضيف ممثلى الدول المشاركة، بجانب ممثلى المجالس التصديرية المصرية، بهدف الترويج للمنتجات المصرية والسعى لإبرام اتفاقات وعقود (B2B)، الأمر الذى يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

ولفت سامى يونس، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) للاستفادة من خبراتها الكبيرة وعلاقاتها بعناصر المعارض الخارجية فى عديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية، مشيرا إلى أن التوجه بأهمية الاستفادة من الحضور المكثف للعارضين المحليين، وممثلى الدول الأجنبية، للترويج للمنتجات المصرية، بجانب البيع المباشر لجمهور المعرض، الذى يُتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا متزايدا، خاصة أن هذا المعرض يعد المعرض الرئيسى والأكبر الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنويا.