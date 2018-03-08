نيوزويك: "بيتكوين" تتراجع لأقل من 10 آلاف دولار بعد تحذيرات أمريكية







كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن سعر العملة الافتراضية "بيتكوين" قد تراجع لأقل من 10 آلاف دولار أمس الأربعاء، فى ظل تحذيرات تنظيمية جديدة من السلطات الأمريكية.

وقد تراجعت قيمة العملة الإلكترونية إلى النصف خلال ثلاثة أشهر بعد أن كانت قد وصلت إلى 20 ألف دولار لكل عملة، لكنها لا تزال متقلبة، وقد تأثر سعر البيتكوين سريعا هذا الأسبوع بتحذيرات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التى قالت إن منصات التداول غير القانونية سيتم إجبارها لاحقا على التسجيل وإلا ستواجه إجراءات قانونية، مما دفع البيتكوين إلى التراجع إلى 9.52 جولار.

وقالت الوكالة، إنه لو أن المنصة التى تقدم تداول الأصول الإلكترونية وهى الأوراق المالية، وتعمل كتداول، تم تحديدها بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، فمن ثم ينبغى أن تقوم بالتسجيل لدى الوكالة.. وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومات ترويض الصناعة التى لا يمكن التنبؤ بها والتى لا تزال تعمل على أرضية قانونية غامضة.

كانت المخاوف بشأن العملة الرقمية، قد زادت فى الآونة الأخيرة، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فى تقرير لها الشهر الماضى إن التنظيمات الإرهابية تجد فى العملة الإلكترونية "بيتكوين" مصدرا جيدا للتمويل، مشيرة إلى العملات الإلكترونية باتت محل تدقيق متزايد من السلطات الأمريكية فى ظل سعى هذه الجماعات لتبرعات من مجهولين.

وأشارت الصحيفة إلى رسائل تم تبادلها على تطبيق التليجراف المشفر، استطاعت الأجهزة الأمريكية الوصول إليها، كشفت عن لجوء الجماعات الإرهابية فى سوريا إلى البيتكوين للحصول على الدعم المادى وتوفير الطعام والذخيرة.