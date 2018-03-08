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نيابة طنطا تحقق مع عاطل قتل جزارا في مشاجرة بسبب خلافات سابقة

الخميس، 08 مارس 2018 10:32 م
نيابة طنطا تحقق مع عاطل قتل جزارا في مشاجرة بسبب خلافات سابقة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية





الغربية - مصطفى عادل
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تباشر نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، تحقيقا مع عاطل لقيامه بقتل جزار بقرية محلة مرحوم اثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.
 
تلقى  اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا بنشوب مشاجرة داخل قرية محلة مرحوم وأسفرت عن وفاة جزار متاثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر.
 
وتوصلت تحريات الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، باشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، نشوب مشاجرة بين "  م ح" جزار، و "  م ع"  عاطل بسبب خلافات بينهما، قام على اثرها الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض ولقي مصرعه فى الحال، تم ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
 

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