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نهاية يونيو آخر موعد لتلقى طلبات التقنين للمتعدين على أراضى الدولة بدمياط

الخميس، 08 مارس 2018 01:00 ص
نهاية يونيو آخر موعد لتلقى طلبات التقنين للمتعدين على أراضى الدولة بدمياط الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط - عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن آخر ميعاد لتلقى طلبات التقنين للمتعدين بوضع اليد على أراضى الدولة المنطبق عليهم شروط القانون 144 لسنة 2017 بنهاية شهر يونيو وإلا سيتم تنفيذ الإزالة الفورية ايا كان نوع التعدى.

وناشد المحافظ جميع المتعدين على أراضى الدولة بوضع اليد التوجه لمقر ديوان عام المحافظة لاستيفاء الأوراق المطلوبة الخاصة بالتقنين للتقديم فورا.

 


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