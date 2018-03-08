ننشر صور جديدة لإضراب سيدات إسبانيا احتجاجا على عدم المساواة







مدريد (رويترز)

بدأت نساء فى أنحاء إسبانيا إضرابا ونظمن احتجاجات بالشوارع ضد انعدام المساواة بين الجنسين اليوم الخميس، وتشمل الاحتجاجات مسيرات بالقرع على الأوانى عند منتصف الليل ومسيرات بالدراجات الهوائية ومظاهرات تحت الأمطار فى الميادين.

ولم تذكر السلطات عدد المشاركات فى أول إضراب نسائى بكل أنحاء إسبانيا على الإطلاق يأتى فى يوم المرأة العالمى، لكن أكبر نقابتين عماليتين قالتا إن أكثر من 5 ملايين امرأة شاركن فيه.

وقالت المعلمة كونشا البالغة من العمر 50 عاما "عشت فى ظل الدكتاتورية، وعشت فى ظل الديمقراطية لكننا لم نشهد تطورا كبيرا. لا يزال ينبغى عمل الكثير ونحن فى قطاع التعليم علينا دور كبير".

ودشنت مئات النساء الفعاليات فى العاصمة مدريد باحتجاج بقرع الأوانى فى منتصف الليل فى ميدان بويرتا ديل سول.

وتأتى إسبانيا فى المركز 27 فى أحدث قراءة لمؤشر الأمم المتحدة بشأن عدم المساواة بين الجنسين الذى يضم 188 دولة، لكن قدرة الإسبانيات على الوصول إلى سوق العمل لا تزال أقل من المتوسط الأوروبى بسبب غياب الدعم الحكومى وما يعرف بثقافة "ماشو" الإسبانية التى تدفعهن غالبا إلى ترك وظائفهن لرعاية أطفالهن أو آبائهن المسنين.

وجرى تنظيم عدة احتجاجات أخرى فى مدريد وبرشلونة خلال النهار ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى ليلا فى المدن الرئيسية.



جانب من تظاهرات إسبانيا



تظاهر مواطنى إسبانيا