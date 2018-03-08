ننشر الجدول الزمنى لفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الزراعة، وذلك بداية من الاحد القادم الموافق 11مارس .

وأوضح رئيس الجامعة ان البرنامج الزمني لعملية الترشيح، لمنصب العميد بتلك الكليات، سيبدأ اليوم الخميس الموافق 8 مارس ، بإقرار الجدول الزمني، والاعلان عن خلو منصب عميد الكلية، والاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب العميد، علي ان يكون يوم 11مارس هو موعد فتح الترشيح علي منصب العميد، وسيتم تلقي الطلبات في الفترة من 11 الي 2ظ، بمقر امانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

وأضاف عزيز ان باب الترشيح سيتم غلقه يوم 15 من نفس الشهر في تمام الساعة 3عصراً، أما يوم17 فسيتم فحص أوراق المتقدمين، واعلان القائمة المبدئية للمرشحين، علي ان يتم تلقي الطعون علي المرشحين يوم 18حتي الساعة 2م، وتجتمع اللجنة يوم19 من ذات الشهر للبت في الطعون المقدمة، واعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وأشار رئيس الجامعة الي انه سيتم اعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم 20 مارس الجاري، علي ان تبدأ اجراءات اختبار افضل 3مرشحين من المتقدمين علي منصب العميد، تمهيداً لرفعهم الي رئيس الجامعةيوم 26مارس 2018 .