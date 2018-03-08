نائب وزير الزراعة: إصدار كارت فلاح لـ2.6 مليون مزارع وتوزيعها خلال أسبوع







كتب هانى الحوتى

قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، إن وزيرى الزراعة والتخطيط التقيا برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس الأربعاء، لبحث موعد إطلاق كارت الفلاح، وتحديد آلية إطلاقه، مضيفا أنه من المقرر أن يتم إطلاق الكارت خلال أسبوع، وبالنسبة للآلية يتم دراسة توزيع رئيس الوزراء الكارت على فلاح من كل محافظة كبداية لتوزيعه على كافة الفلاحين.

وأضاف الحداد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إصدار كارت لمستأجرى الأراضى الزراعية تتحدد مدته وفقا لمدة عقد تأجير الأرض وفى وجود المالك، كما سيتم إصدار كارت للمصدرين وآخر لأصحاب شركات الأسمدة والتقاوى.

وحول أعداد المزارعين المسجلين بقاعدة بيانات كارت الفلاح، كشف الحداد، عن إصدار 2.6 مليون كارت فلاح بعد تنقية البيانات والتى وصلت إلى 3 ملايين مزارع، وسيتم توزيع تلك الكروت من خلال فروع بنك التنمية الزراعى.