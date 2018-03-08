video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزير الزراعة: إصدار كارت فلاح لـ2.6 مليون مزارع وتوزيعها خلال أسبوع

الخميس، 08 مارس 2018 01:00 ص
نائب وزير الزراعة: إصدار كارت فلاح لـ2.6 مليون مزارع وتوزيعها خلال أسبوع الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، إن وزيرى الزراعة والتخطيط التقيا برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس الأربعاء، لبحث موعد إطلاق كارت الفلاح، وتحديد آلية إطلاقه، مضيفا أنه من المقرر أن يتم إطلاق الكارت خلال أسبوع، وبالنسبة للآلية يتم دراسة توزيع رئيس الوزراء الكارت على فلاح من كل محافظة كبداية لتوزيعه على كافة الفلاحين.

وأضاف الحداد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إصدار كارت لمستأجرى الأراضى الزراعية تتحدد مدته وفقا لمدة عقد تأجير الأرض وفى وجود المالك، كما سيتم إصدار كارت للمصدرين وآخر لأصحاب شركات الأسمدة والتقاوى.

وحول أعداد المزارعين المسجلين بقاعدة بيانات كارت الفلاح، كشف الحداد، عن إصدار 2.6 مليون كارت فلاح بعد تنقية البيانات والتى وصلت إلى 3 ملايين مزارع، وسيتم توزيع تلك الكروت من خلال فروع بنك التنمية الزراعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب أحمد عبد الواحد يطالب بتفعيل كارت الفلاح الذكى لمنع الحيازات الوهمية

بدء المرحلة الثالثة من مشروع استخراج "كارت الفلاح" الذكى بالدقهلية

فوائد تطبيق "كارت الفلاح الذكى".. تعرف عليها فى 12 معلومة

وزير الزراعه

كارت الفلاح

بنك التنميه الزراعى




لا تفوتك
بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة