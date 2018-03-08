ميدور: تكرير 40 مليون برميل بترول لتوفير 3 ملايين طن خلال العام الماضى







كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية، سواء من خلال تحديث المعامل القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة، يهدف لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية، وترشيد استيرادها من الخارج، لتخفيف العبء الواقع على ميزان المدفوعات، والمساهمة الإيجابية فى تلبية احتياجات السوق المحلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف "الملا"، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017، بحضور الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيسى شركتا إنبى وبتروجت والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تطوير معامل التكرير وتحديثها ورفع كفاءتها يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر، لتحويلها إلى مركز إقليمى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته خلال اجتماع الجمعية، أهمية الاستمرار فى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذى يأتى على رأس قائمة أولويات وزارة البترول، فى إطار الاهتمام بالحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس شركة ميدور، أهم نتائج الاعمال لعام 2017، إذ حققت الشركة أعلى مؤشرات إنتاجية ومالية لأول مرة فى تاريخها، وكررت خلال العام حوالى 40.5 مليون برميل، وساهمت فى توفير أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية خلال العام، بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، إضافة لتصدير 1.7 مليون طن بقيمة إجمالية 860 مليون دولار.

وأشار "عبد العزيز" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى استمرار "ميدور" فى تنفيذ توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60%، وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وهو ما يحقق عائدا اقتصاديا وفنيا يعود بالنفع على الدولة، باعتباره أحد المشروعات القومية التى تساهم إيجابيا فى تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.