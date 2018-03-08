مياه الغربية: إدراج 32 قرية و81 عزبة ملوثة لفرع رشيد بالامونيا ضمن برنامج الميجا







الغربية عادل ضرة

أكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن برنامج "الميجا" هو البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد فى محافظات الغربية ودمياط والمنوفية والشرقية وبنى سويف والبحيرة والدقهلية على مرحلتين المرحلة الاولى تضم ٤ محافظات هى محافظات الدقهلية وبنى سويف والبحيرة والشرقية والمرحلة الثانية تضم ٣ محافظات هى الغربية ودمياط والمنوفية بتكلفة تقدر ب 500مليون دولار ومدته 5سنوات.

وأضاف أنه تم وضع القرى المقترحة ومناقشتها مع البنك الدولي بتمويل البنك الدولي والبنك الاسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، وتم البدء فى خطوات إيجابية من خلال عمل دراسات للقرى المقترحة بمحافظة الغربية وعددها 32قرية بمراكز بسيون وكفر الزيات وطنطا بمحافظة الغربية.

وهم فى مركز بسيون قرى الحداد وشفا وقرون، كفر سليمان، حصه أبار، كفر نصير، كفر العرب ويتبعهم 20عزبة وقرى جناج، كفر سالم، سلامون، شبراتنا، كفر الحمام، بار الحمام ويتبعهم 23عزبة. وقرى نجريج، شبراطو، نجريج، منشأة بسيون، ميت شريف، منشأة اليعقوبية، كنيسة شبراطو ويتبعهم 13عزبة أما فى مركز كفر الزيات ففيها قرى دقرن، كفر اخشا، كفر الأشقر، أبو الغر، الطالبية، شبراريس، قصر بغداد، ادشاي ويتبعهم 16عزبة وفى مركز طنطا قرى كفر الشرفا، الكرسة، كفر الساحل،كفر خضر، كفر مسعود، كفر الشيخ سليم ويتبعهم 9عزب.

وأوضح أن هذه القرى تصرف صرف سلبي على فرع رشيد وهذا البرنامج للقضاء على تلوث فرع رشيد، وسيتم القضاء نهائيا على ارتفاع نسبة الأمونيا والتلوث بنهر النيل.

وأعلن أنه تم البدء فى اعداد الدراسات والتقييم وسيتم البدء فى شهر يوليو القادم فى الدراسات السعرية ودراسات الأثر البيئي وتقييم الأثر البيئي للوصول إلى نتيجة تحافظ على البيئة وصحة المواطن.

وأضاف "الشهاوى"أنه جاري تقييم هذه القرى وعمل الدراسات لها بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية لرفع قدرات العاملين والقائمين والمتابعين للمشروع، من خلال برنامج بالتنسيق مع البنك الدولي وشركة مياه الشرب بالغربية ويتمثل رفع كفاءة العاملين فى قطاع المشروعات والتنفيذ والإشراف، والعاملين بقطاع العقود والمشتريات والمتابعة والتقييم، على 3محاور الأول لخدمة الصرف الصحي، والثاني لمتابعة مؤشرات الأداء للشركات، والثالث على مستوى القومي للدولة، مشيرا أن البرنامج يطبق لأول مرة بطريقة فيها اشتراك للشركة لرفع قدرتها ويعمل على الانجازات بنظام B4R حيث كلما انجزت الاعمال كلما حصلنا على القرض.