مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" فى عملية للمخابرات الأفغانية







كابول أ ش أ

قتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان، اليوم الخميس، من بينهم قائد بارز للحركة خلال عملية لعناصر المخابرات الأفغانية فى إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم - فى بيان اليوم أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية نفذت بالقرب من منطقة سوراك رود فى الإقليم نفسه، مشيرًا إلى أن قائدًا محليًا للحركة وزعيمًا كبيرًا آخر كانوا من بين القتلى.

وأضاف البيان أنه تم تدمير ومصادرة عربة و 4 دراجات نارية وبعض الأسلحة والذخيرة التابعة للحركة، ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على التقرير حتى الآن.