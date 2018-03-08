مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" فى عملية للمخابرات الأفغانية

مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" فى عملية للمخابرات الأفغانيةالخميس، 08 مارس 2018 04:31 م
جانب من العنف فى أفغانستان
كابول أ ش أ
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قتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان، اليوم الخميس، من بينهم قائد بارز للحركة خلال عملية لعناصر المخابرات الأفغانية فى إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.
وقال المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم - فى بيان اليوم أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية نفذت بالقرب من منطقة سوراك رود فى الإقليم نفسه، مشيرًا إلى أن قائدًا محليًا للحركة وزعيمًا كبيرًا آخر كانوا من بين القتلى.
وأضاف البيان أنه تم تدمير ومصادرة عربة و 4 دراجات نارية وبعض الأسلحة والذخيرة التابعة للحركة، ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على التقرير حتى الآن.
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