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الخميس، 08 مارس 2018 06:29 م
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مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" فى عملية للمخابرات الأفغانية

الخميس، 08 مارس 2018 04:31 م
مقتل 5 مسلحين من حركة "طالبان" فى عملية للمخابرات الأفغانية جانب من العنف فى أفغانستان





كابول أ ش أ
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قتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان، اليوم الخميس، من بينهم قائد بارز للحركة خلال عملية لعناصر المخابرات الأفغانية فى إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم - فى بيان اليوم أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية نفذت بالقرب من منطقة سوراك رود فى الإقليم نفسه، مشيرًا إلى أن قائدًا محليًا للحركة وزعيمًا كبيرًا آخر كانوا من بين القتلى.

وأضاف البيان أنه تم تدمير ومصادرة عربة و 4 دراجات نارية وبعض الأسلحة والذخيرة التابعة للحركة، ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على التقرير حتى الآن.

 


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عملية للمخابرات الأفغانية

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