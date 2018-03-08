مقتل 20 شخصا فى اشتباكات وهجوم بالأسلحة البيضاء وسط نيجيريا







(رويترز)

قالت الشرطة النيجيرية، إن ما يزيد عن 20 شخصا قتلوا فى اشتباكات بين رعاة ومزارعين فى وسط البلاد، وذلك فى إطار أعمال عنف أهالت الضغوط على الرئيس محمد بخارى قبل أقل من سنة على الانتخابات.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن اثنين من الرعاة فقدا فى ولاية بنوى بوسط نيجيريا هذا الأسبوع وعثر فى وقت لاحق على أحدهما قتيلا.

وأضاف أن مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء هاجمت أناسا، بينهم نساء وأطفال، بدافع الانتقام فى منطقة أوكبوكو فى نفس اليوم وأن 24 شخصا قتلوا فى هذه الواقعة.

وتابع المتحدث "ألقى القبض على أربعة أشخاص حتى الآن للاشتباه بأنهم على صلة بأعمال القتل المروعة".

واتهم بعض الساسة من المعارضة بخارى بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد الرعاة لأنهم يشاطرونه العرق والدين وهو اتهام ينفيه مؤيدو الرئيس.