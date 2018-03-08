مقتل 100 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات للتحالف العربى باليمن







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 100 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن.

وأكدت القناة مصرع القيادى الحوثى محمود يحيى الضلعى فى غارة للتحالف العربى على جبهة الجراحى فى اليمن.