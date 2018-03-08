مقتل 100 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات للتحالف العربى باليمن

مقتل 100 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات للتحالف العربى باليمنالخميس، 08 مارس 2018 06:14 م
ضربة جوية للتحالف العربى -أرشيفية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق
أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 100 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن.
وأكدت القناة مصرع القيادى الحوثى محمود يحيى الضلعى فى غارة للتحالف العربى على جبهة الجراحى فى اليمن.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة