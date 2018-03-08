معرض مشغولات يدوية فى إطار فاعليات اليوم المصرى الإندونيسى ببورسعيد







بورسعيد- محمد عزام

نظم مجلس الشباب المصرى، اليوم الخميس، معرض مصرى إندونيسى على هامش اليوم المصرى الإندونيسى، الذى يقام بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد.

وقال محمد سيف، المنسق العام للمحلس ببورسعيد، إن المعرض لمنتجات مصرية وإندونسية يدوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة وكلية التربية النوعية ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف، أنه سيتم تنظيم جولة للفرق الإندونيسية المشاركة فى الحفل المقام على مسرح المركز الثقافى، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وحلمى فوزى السفير الإندونيسى.

وقام برمان رحمن، الملحق التجارى بسفارة إندونسيا بتفقد المعرض، وأبدى إعجابه بالمشغولات والمنتجات المصرية اليدوية المقدمة.

ويذكر أن محافظة بورسعيد تشهد اليوم " اليوم المصرى الإندونيسى"، والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور السفير حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وبمشاركة فرقة مركز فنون بورسعيد وعدد من الفرق الإندونيسية.