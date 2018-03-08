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مصر تستقبل المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية إريتريا لتفعيل مذكرات التفاهم

الخميس، 08 مارس 2018 09:39 م
مصر تستقبل المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية إريتريا لتفعيل مذكرات التفاهم الخارجية المصرية





كتب أحمد جمعة
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فى إطار تنامي العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإريتريا، قام هاجوس جبر هويت المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الإريتري بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 3 مارس الجارى، حيث التقى خلالها بالمسئولين المصريين المعنيين بالتعاون مع دولة إريتريا فى عدد من المجالات الاقتصادية، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى 13 فبراير 2018 بين الجانبين.

وصرح ياسر هاشم سفير مصر لدى إريتريا، بأن المسئول الإريتري أجرى مباحثات تتعلق بتعزيز التعاون القائم فى مجالات صيد الأسماك وإنشاء محطات شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة المقاولون العرب فى مجال إنشاء وحدات سكنية فى إريتريا، وذلك فى إطار الأولوية التى توليها السياسة الخارجية المصرية لتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، والمساهمة فى زيادة معدلات التنمية بها.

وأضاف السفير، بأن الزيارة تأتى أيضا فى إطار متابعة تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس السيسي والرئيس الإريتري أثناء زيارة الأخير للقاهرة خلال شهر يناير الماضي من تنفيذ خطة عمل شاملة من أجل التنمية والبناء والإعمار، والتى تتضمن الإرتقاء بعلاقات التعاون الثنائي فى كافة المجالات.


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