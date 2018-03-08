مصرع عضو بالبرلمان السودانى فى حادث سير

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لقى عضو المجلس الوطنى (البرلمان) السودانى فتح الرحمن آدم محمد، مصرعه، الأربعاء، إثر حادث سير بطريق الإنقاذ الغربى أم صميمة - الأبيض بنطاق محلية شيكان.



وقال معتمد محلية (شيكان) الشريف الفاضل، فى تصريح أمس، إن الفقيد كان شعلة من النشاط فى العمل السياسى والتنفيذى والشعبي، وله جهود واضحة فى متابعة المشروعات الخدمية لمواطنى دائرته بصفة خاصة وولاية شمال كردفان بصفة عامة .

ونعى المجلس الوطنى السودانى العضو الفقيد، مؤكدا أنه ترك بصمة واضحة فى الخريطة السياسية والبرلمانية بالسودان .