مصرع عضو بالبرلمان السودانى فى حادث سير

مصرع عضو بالبرلمان السودانى فى حادث سيرالخميس، 08 مارس 2018 05:02 ص
البرلمان السودانى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
لقى عضو المجلس الوطنى (البرلمان) السودانى فتح الرحمن آدم محمد، مصرعه، الأربعاء، إثر حادث سير بطريق الإنقاذ الغربى أم صميمة - الأبيض بنطاق محلية شيكان.
وقال معتمد محلية (شيكان) الشريف الفاضل، فى تصريح أمس، إن الفقيد كان شعلة من النشاط فى العمل السياسى والتنفيذى والشعبي، وله جهود واضحة فى متابعة المشروعات الخدمية لمواطنى دائرته بصفة خاصة وولاية شمال كردفان بصفة عامة .
ونعى المجلس الوطنى السودانى العضو الفقيد، مؤكدا أنه ترك بصمة واضحة فى الخريطة السياسية والبرلمانية بالسودان .
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة