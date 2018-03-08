مستشار شيخ الأزهر: تحية إجلال وتقدير لأمهات وأسر شهدائنا الأبرار







كتب لؤى على

هنأ المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر الشريف ، المرأة فى مصر والأمة العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكدا أن الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يولي اهتماماً كبيراً بالمرأة ودورها في النهوض بالأمم والمجتمعات ، موجهاً تحية خاصة لأمهات وأسر شهدائنا الأبرار الذين قدموا لوطننا العزيز أعظم وأجل التضحيات .

وقال عبد السلام، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاءت تحت عنوان ( #شقائق_ الرجال ): "الأزهر يحتفل باليوم العالمي للمرأة .. احتفال يعبر عن مدى تقدير الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر للمرأة أما وبنتا وأختا وزوجة" .

وأضاف: "اهتمام الأزهر بالمرأة ليس وليد اللحظة، بل هو من أهم أولويات فضيلة شيخ الأزهر، الذى جاءت مواقفه دائما داعمة للمرأة مطالبة بضرورة تعظيم دورها فى المجتمع ، واحترام حقوقها التي كفلها لها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية فى العالم.. مرددا دائما: "النساء شقائق الرجال" .

وأردف مستشار شيخ الأزهر: "ندوات وحملات توعية وورش عمل نظمها الأزهر الشريف للتوعية بدور المرأة ومكانتها.. وذلك تقديرا لدورها فى النهوض بالمجتمعات والأوطان.. واليوم الأزهر الشريف يحتفل مع نساء مصر والعالم باليوم العالمى للمرأة بحملة قوية على منصاته الإلكترونية للتأكيد على أن المرأة ودورها المجتمعى ستظل دائما محل تقدير واهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر شيخ الأزهر وإمام المسلمين".

وختم عبد السلام، قائلاً: "تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية التي قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء.. وتحية خاصة لأمهات وأسر شهدائنا الأبرار الذين قدموا لوطننا العزيز أعظم وأجل التضحيات ..كل عام والمرأة المصرية وكل نساء العالم بخير .. حفظ الله الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر".