مساعد وزير الآثار: مصر حاضنة لكل الأديان ومارمرقس دفع حياته لنشر المسيحية

مساعد وزير الآثار: مصر حاضنة لكل الأديان ومارمرقس دفع حياته لنشر المسيحيةالخميس، 08 مارس 2018 12:18 م
الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار
سارة علام
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قال الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار، إن مصر كانت دوما ولا تزال حاضنة لكل الأديان، فعلى أرضها تربى موسى كما أنها كانت لعيسى عليه السلام حصنا وللإسلام درعا.
وتوجه عبد اللطيف بالشكر للآباء المطارنة والأساقفة وذلك خلال فعاليات اليوم السنوى للتراث القبطى ببيت السنارى، حيث أشار إلى أن نبوءة الكتاب المقدس قد تحققت بمجىء العائلة المقدسة لمصر واحتمائهم بها.
كما أشار عبد اللطيف إلى مجىء مارمرقس الرسول إلى مصر ونشره للمسيحية الأمر الذى دفع بسببه حياته فى نهاية الأمر.
وتحدث عبد اللطيف كذلك عن لقائه بالبابا تواضروس الشهر الماضى، مثنيا على هذا اللقاء.
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