مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مشروع تعزيز حقوق العمال استغرق 4 سنوات

قال بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، الذى نفذه المكتب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، تم على مدى 4 سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خلال احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بالمشروع، أن المشروع جاء بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز فى عملها بشكل أساسى على تفعيل الدور الإرشادى والرقابى والإدارى لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فاعليتها فى التعامل مع طرفى الإنتاج، مما له من أثر إيجابى على استقرار علاقات العمل.

وأوضح أن الاحتفالية تستعرض أفضل ممارسات تفتيش العمل في مصر التى تم رصدها من قبل الممارسات الميدانية والمؤسسية الجيدة التي قام بها المفتشون خلال عمر المشروع، فضلاً عن إطلاق مجموعة الأدلة والحقائب التدريبية التى تم تطويرها لتعزيز قدرات المفتشين مهاريًا وفنيًا وقانونيًا، ولضمان الاستدامة وجودة التدريب لقطاع تفتيش العمل فى مصر سيتم تخريج مجموعة من المدربين المعتمدين في مجال تفتيش العمل تم تأهيلهم خلال المشروع.

وفى نفس السياق، أكد عدنان الربابعة مدير مشروع التصدير، أنه بحسب نتائج الدراسة الختامية لقياس أثر تطوير منظومة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية فى مصر، تمثلت أهم النتائج في تطوير قائمتى مراجعة لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية لتوحيد المفاهيم وهيكلة الزيارات التفتيشية؛ حيث تضم كل منهما كل النقاط التفتيشية المدرجة بمعايير العمل الوطنية بما يزيد من كفاءة عملية التفتيش وتحقق مستويات أعلى من التوافق وصحيح القانون.

كما شملت النتائح حوسبة قاعدة البيانات وتقليص العمل الورقى، والتي تدعم سرعة ودقة العملية التفتيشية من خلال التسجيل اللحظى للزيارات وما يتخذ بشأنها من إجراءات وإطلاع المعنيين من إدارة التفتيش على المستوى المركزى والمحلى، وكذلك أصحاب العمل محل التفتيش على قاعدة البيانات.

وتضمنت النتائج أيضا، تعزيز الدور الإرشادى للمفتش ويعكسه ارتفاع عدد الندوات التى تنفذها مكاتب التفتيش شهريا، وتحديد موضوعات الندوات حول المخالفات الأكثر شيوعا، مما ساعد فى تقليل حجم المخالفات المرصودة وارتفاع معدل المنشآت المستوفاة خلال زيارات التفتيش وارتفاع نسبة التوافق مع معايير العمل الوطنية، فضلا عن تعزيز معارف ومهارات المفتش من خلال خطة تدريبية شاملة ساعد تنفيذها فى تحسين معارف ومهارات المفتش بشكل عام، وكذلك تعزيز التواصل سواء على مستوى بيئة العمل أو على مستوى العلاقة مع طرفى علاقة العمل باعتبارهم المستفيدين من العملية التفتيشية.