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مدير مشروع المعرفة: الكثير من العمال سيفقدون وظائفهم بسبب اقتصاد المعرفة

الخميس، 08 مارس 2018 12:14 م
مدير مشروع المعرفة: الكثير من العمال سيفقدون وظائفهم بسبب اقتصاد المعرفة





كتب محمد السيد
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قال الدكتور هانى تركى مدير مشروع المعرفة، إنه لابد أن يقوم قطاع التعليم العالى بإكساب الطلاب فكرة التعلم المستمر، مضيفا أن سوق العمل فى ظل الثورة الصناعية فى حاجة إلى التعلم المستمر.

 
وأضاف تركى، خلال كلمة له فى ملتقى المعرفة الذى تنظمة مؤسسة محمد بن راشد بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، أنه فى ظل الثورة الصناعية سيفقد الطالب بسهولة مكانه فى سوء العمل لو لم يكن على تعليم مستمر، مشيرًا إلى أن قطاع البحث والتطوير والابتكار له الإسهام الرئيسى فى زيادة المخزون المعرفى وهو المحرك للنمو الاقتصادى، متابعًا: "هناك الكثير من العمال سيفقدوا وظائفهم بسبب اقتصاد المعرفة،مصر فيها حركة مشاريع تنموية كثيرية ويتم معالجة الكثير من مشاكل البيئات التمكينية".
 
 
 

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