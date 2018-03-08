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مدير أمن سوهاج: فريق بحث لاستعادة طفل "شطورة" المختفى

الخميس، 08 مارس 2018 12:21 ص
مدير أمن سوهاج: فريق بحث لاستعادة طفل "شطورة" المختفى خطف اطفال





كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أن وجه بتشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء طفل من قرية شطورة التابعة لمركز طهطا.
 
وأضاف مدير أمن سوهاج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الساعات المقبلة ستشهد أمور مطمئنة.
 
وكان والد طفل بقرية شطورة حرر محضر بمركز طهطا عقب اختفاء ابنه.
وأكد أهالى القرية أن الطفل تعرض للاختطاف، على يد سيدة متسولة من خارج القرية.
 
وتشكل فريق بحث باشراف اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج لكشف غموض والواقعة وإعادة الطفل لأسرته.
 
 
 
 
 
 

 


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