مدير أمن الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية بالهرم خلال حفل أوبرا عايدة "صور"الخميس، 08 مارس 2018 08:35 م
مدير امن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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أجري اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم والتي تشهد حفل أوبرا عايدة مساء اليوم الخميس.
ويحضر الحفل المقام بمنطقة الصوت والضوء إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وسفيرة الأمم المتحدة بالقاهرة ونائب السفير التركي
كما يصل عدد الحضور 1500 شخص.
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