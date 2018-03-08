محكمة باكستانية تقضى بمصادرة أملاك الرئيس الأسبق برويز مشرف







(أ ش أ)

قضت محكمة باكستانية خاصة، اليوم الخميس، بمصادرة أملاك الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف الذى يحاكم أمامها بتهمة الخيانة.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن المحكمة استأنفت جلساتها بعد توقف دام 9 اشهر ، حيث تحاكم الرئيس الأسبق بتهمة فرض حالة الطوارئ فى البلاد عام 2009 دون سند من الدستور والاستناد إلى هذا الإجراء فى احتجاز عدد من القضاة وفصل 100 آخرين من مناصبهم.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الداخلية قدمت للمحكمة فى جلستها المنعقدة اليوم قائمة بأملاك مشرف، حيث قررت المحكمة رفض طلب الدفاع بإرجاء مصادرة أملاك موكله، وقررت رفع الجلسة على أن تعقد فى 21 مارس الجاري.

كانت باكستان قد شكلت هذه المحكمة الخاصة عام 2013 لمحاكمة الرئيس الأسبق حيث تعقد المحكمة جلساتها برئاسة رئيس المحكمة العليا فى بيشاور وعضوية رئيس المحكمة العليا فى لاهور علاوة على أحد قضاة المحكمة العليا فى بلوشستان.