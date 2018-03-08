محافظ الوادى الجديد يطلق مسابقة لاختيار القرى الأكثر مشاركة فى الانتخابات







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل خمسة قرى مشاركة فى العملية الانتخابية على أن يتم الاختيار وفق أعلى نسب للمشاركة من المواطنين، جاء ذلك خلال لقائه بمدير إدارات مركزى الخارجة وباريس والعمد والمشايخ وأعضاء المجلس الاستشارى ومراكز الشباب، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى، مؤكدًا أنه سوف يتم إضافة مخصصات مالية لأفضل 5 قرى من حيث المشاركة فى العملية الانتخابية على أن يتم توجيه تلك المبالغ لصالح الخدمات العامة بالقرية وفيما يخدم المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من وضع الاشتراطات القواعد المنظمة للمسابقة.