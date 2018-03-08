video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يطلق مسابقة لاختيار القرى الأكثر مشاركة فى الانتخابات

الخميس، 08 مارس 2018 05:05 م
محافظ الوادى الجديد يطلق مسابقة لاختيار القرى الأكثر مشاركة فى الانتخابات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل خمسة قرى مشاركة فى العملية الانتخابية على أن يتم الاختيار وفق أعلى نسب للمشاركة من المواطنين، جاء ذلك خلال لقائه بمدير إدارات مركزى الخارجة وباريس والعمد والمشايخ وأعضاء المجلس الاستشارى ومراكز الشباب، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى، مؤكدًا أنه سوف يتم إضافة مخصصات مالية لأفضل 5 قرى من حيث المشاركة فى العملية الانتخابية على أن يتم توجيه تلك المبالغ لصالح الخدمات العامة بالقرية وفيما يخدم المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من وضع الاشتراطات القواعد المنظمة للمسابقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى قرية المنيرة بالخارجة يعقدون مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة