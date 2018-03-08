محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مجلس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية







الغربية - عادل ضرة

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن عدد الطلاب المتسربين من الامتحانات الإعدادية 95 طالبا هذا العام، بدلاً من 7 آلاف طالب وطالبة فى الأعوام السابقة، يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس الذى يتواصل مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب تغيب الطلاب.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية مع أعضاء مجلس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أنه يتابع أعمال الترميم الجارية بالمدارس بنفسه للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، وأنه من المقرر الانتهاء من ترميم كافة المدارس الجارى العمل فيها فى 30 إبريل الجارى.

وأصدر محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة طرح المدارس التى سيتم صيانتها وترميمها هذا العام، لكى يبدأ العمل بها فى بداية الإجازة الصيفية.