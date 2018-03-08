video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مجلس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية

الخميس، 08 مارس 2018 12:14 ص
محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مجلس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية جانب من الاجتماع





الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن عدد الطلاب المتسربين من الامتحانات الإعدادية 95 طالبا هذا العام، بدلاً من 7 آلاف طالب وطالبة فى الأعوام السابقة، يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس الذى يتواصل مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب تغيب الطلاب.

 

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية مع أعضاء مجلس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أنه يتابع أعمال الترميم الجارية بالمدارس بنفسه للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، وأنه من المقرر الانتهاء من ترميم كافة المدارس الجارى العمل فيها فى 30 إبريل الجارى.

 

وأصدر محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة طرح المدارس التى سيتم صيانتها وترميمها هذا العام، لكى يبدأ العمل بها فى بداية الإجازة الصيفية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربيه يعتمد 50 ألف جنيه للصرف الصحى لمساكن أبو شاهين بالمحله

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

محافظ الغربية

مجلس الامناء

ترميم المدارس




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة