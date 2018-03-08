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محافظ الإسكندرية يبحث تقنين أوضاع أراضى الدولة المستردة

الخميس، 08 مارس 2018 04:43 م
محافظ الإسكندرية يبحث تقنين أوضاع أراضى الدولة المستردة جانب من الاجتماع





الإسكندرية - جاكلين منير
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عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا برفقة المستشار عماد عطية مستشار الأمانة العامة الفنية لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لبحث آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها بالمحافظة، وذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء وممثلى جهات الولاية المختلفة .

 

وخلال الاجتماع أوضح سلطان، أنه تم مد فترة طلبات تلقى طلبات تقنين الأوضاع 3 أشهر أخرى حتى نهاية يونيو من العام الجارى، مؤكدًا على أن هذا الملف يعتبر تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها ، مشددًا على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة .

 

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة والأحياء ومركز ومدينة برج العرب تلقت خلال الشهور عدد من طلبات لتقنين الأوضاع، وبعضهم قام بالفعل بدفع رسوم الفحص، مكلفا جميع المسئولين بالبدء فى معاينة وفحص الأراضى المطلوب تقنين أوضاعها وتسعيرها، من خلال اللجان الفرعية المشكلة بالأحياء بعد اعتماد طلباتها من اللجنة العليا بالمحافظة ودفع رسوم الفحص .

 

على الصعيد ذاته كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار فى تلقى طلبات تقنين الأراضى، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء فى فحصها ومعاينتها .

 

من جانبه أكد عطية على ضرورة الإسراع فى عملية التقنين لاستعادة هيبة الدولة، علاوة على سبل تسهيل عمل اللجان المختصة بتجميع طلبات تصالح الأهالى وتقنين الأوضاع ودراستها وفحصها كلا على حدا من قبل اللجان، مشيرا إلى قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة ، وتقنين أوضاع الأراضى التى سيتم قبولها وفقا للإجراءات القانونية.


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