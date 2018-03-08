محافظ أسيوط يوافق على تخصيص 24 فدانا بالغنايم لإقامة مصنع تدوير مخلفات







أسيوط - ضحا صالح

وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمركز الغنايم، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة على مساحة 24 فدانا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث وافق المحافظ على تخصيص قطعة الأرض لإقامة المصنع، بالتنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، للاستعانة بالأيدى العاملة المدربة، وتدريب بعض العاملين، لإدارة المصنع الجديد وتزويده باحتياجاته من العمال.

وأكد الدسوقى خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف حملات إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، ونقلها إلى مصانع تدوير المخلفات الصلبة، واستكمال الجهود المبذولة لاستكمال منظومة النظافة بقرى ومراكز المحافظة، والقضاء على تراكمات القمامة، موضحاً أنه سيتم إقامة بعض المصانع بمراكز المحافظة، منها مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز الغنايم على مساحة 24 فدانا بمنحة ألمانية لخدمة قرى ومراكز صدفا والغنايم وأبوتيج.

وقال المهندس محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف لمدخل المدفن الصحى بالطريق الصحراوى الغربى بالغنايم بطول كيلو ونصف، بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف وتزويده بـ160 عامودا و2 محول كهرباء، وبدء الرصف بطريق (صدفا - الغنايم)، مشيرا إلى أن الطريق يؤدى إلى الأرض التى سوف يقام عليها مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة على مساحة (24) فدانا.