مجلس الأمن يدعو مجددا جميع الأطراف فى سوريا بوقف القتال لإيصال المساعدات

مجلس الأمن يدعو مجددا جميع الأطراف فى سوريا بوقف القتال لإيصال المساعداتالخميس، 08 مارس 2018 01:00 ص
مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
أ ش أ
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دعا مجلس الأمن الدولى مجددا، جميع الأطراف فى سوريا بوقف القتال فى جميع الأراضى السورية لمدة 30 يوما، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.
وذكر بيان صادر عن المجلس أعقب اجتماعا مغلقا حول الوضع فى سوريا قرأه رئيس المجلس الدورى المندوب الهولندى كارول ونقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، الأربعاء، "أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنسانى فى سوريا".
وأضاف رئيس المجلس، أنه تم تجديد الدعوة إلى تنفيذ القرار 2401، الذى يطالب الأطراف كافة بوقف القتال فى جميع الأراضى السورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
الشعوب العربية
الشعوب العربية تستطيع بان تتغلب على نكباتها التى حلت بها، والتى ليست وليدة الامس، وانما هو نتاج مراحل عديدة وحقب مديدة، تعيش الشعوب فى دوامة من المعاناة لا تستطيع بان تخرج منها، وكلما استبشرت خيرا، لا تجد إلا من يتأمر عليها، يجعلها تقع فى هذه الدوامات من المصاعب والمشكلات