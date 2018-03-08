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متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب من زعيمة ميانمار جائزته بسبب أزمة الروهينجا

الخميس، 08 مارس 2018 05:36 ص
متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب من زعيمة ميانمار جائزته بسبب أزمة الروهينجا زعيمة ميانمار





أ ف ب
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 أعلن متحف الهولوكوست فى واشنطن، أنه سحب من الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشى جائزة منحها إياها فى 2012 تكريما لنضالها ضد الديكتاتورية وتضحياتها فى سبيل الحريات، وذلك بسبب عدم تحريكها ساكنا فى أزمة الروهينجا.

وقال المتحف فى بيان خاطب فيه الزعيمة البورمية "كنا نأمل منك - بوصفك شخصا تم الثناء على التزامه بكرامة الإنسان وحقوقه العالمية - أن تفعلى شيئا لإدانة الحملة العسكرية الوحشية ووقفها، والتعبير عن تضامنك مع الروهينجا".

وأضاف أنه "بدلا من ذلك فإن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، تحت قيادتك، رفضت التعاون مع محققى الأمم المتحدة ونشرت خطاب كراهية ضد جماعة الروهينجا".

ودعا المتحف زعيمة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" إلى استخدام "سلطتها المعنوية من أجل التصدى لهذا الوضع".

 

 

 


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