متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب من زعيمة ميانمار جائزته بسبب أزمة الروهينجا

متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب من زعيمة ميانمار جائزته بسبب أزمة الروهينجاالخميس، 08 مارس 2018 05:36 ص
زعيمة ميانمار
أ ف ب
إضافة تعليق
|
أعلن متحف الهولوكوست فى واشنطن، أنه سحب من الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشى جائزة منحها إياها فى 2012 تكريما لنضالها ضد الديكتاتورية وتضحياتها فى سبيل الحريات، وذلك بسبب عدم تحريكها ساكنا فى أزمة الروهينجا.
وقال المتحف فى بيان خاطب فيه الزعيمة البورمية "كنا نأمل منك - بوصفك شخصا تم الثناء على التزامه بكرامة الإنسان وحقوقه العالمية - أن تفعلى شيئا لإدانة الحملة العسكرية الوحشية ووقفها، والتعبير عن تضامنك مع الروهينجا".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك فإن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، تحت قيادتك، رفضت التعاون مع محققى الأمم المتحدة ونشرت خطاب كراهية ضد جماعة الروهينجا".
ودعا المتحف زعيمة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" إلى استخدام "سلطتها المعنوية من أجل التصدى لهذا الوضع".
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة