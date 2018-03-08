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ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن دورها فى حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل

الخميس، 08 مارس 2018 04:14 ص
ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن دورها فى حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل ماكرون





كتب محمد تهامى زكى
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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تتخلى عن دورها الميسر فى حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل، وإنها لن تنهج نهج ترامب فى الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيونى.

 

وكتب ماكرون، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "عندما أعلن الرئيس ترامب من طرف واحد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإنه لم يساعد في حل النزاع، لكن إذا سلكت فرنسا نفس الطريق فإنها ستفقد دور الميسر، وهو الوحيد الذى يفيد المنطقة".

ماكرون
ماكرون

 

وأضاف ماكرون: "فى وقت ما سيأتى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، لكن يجب أن يأتى فى الوقت المناسب، سنواصل العمل من أجل الحوار وبناء السلام على الأرض".

ماكرون على تويتر
ماكرون على تويتر

 

 


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