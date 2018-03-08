ماراثون ومسيرة نسائية لأول مرة فى الموصل دعما لحقوق المرأة







الموصل (أ ف ب)

شاركت نحو 300 شابة وفتاة ترتدى غالبيتهن قمصانا بيضاء الخميس باول ماراثون سنوى تشهده الموصل فى تاريخها فى مناسبة يوم المرأة العالمى، قرب جسر المدينة القديم الذى يشهد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه من جديد فى غضون أيام أمام حركة السير والعبور بعد إعادة إعماره.

وتقول المشرفة على هذا السباق فاطمة خلف حمد (30 عاما) لوكالة فرانس برس إن الهدف من الماراثون الاحتفال بهذه المناسبة العالمية وتشجيع النساء على المشاركة فى النشاطات نظرا لأن طول مسافة الماراثون 900 متر تقريبا وهى مسافة قصيرة فى شارع واحد فقط.

وحصلت الفائزات فى المراتب الأولى على كؤوس وجوائز وهدايا تقديرية.

وتضيف خلف إن الماراثون يهدف أيضا إلى "حث نساء وفتيات المدينة على أخذ دورهن والمطالبة بحقوقهن من خلال المشاركة الفاعلة فى مختلف النشاطات والفعاليات التى تنظم فى المدينة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش المتشدد".

وكان تنظيم داعش سيطر على الموصل عام 2014 قبل أن تستعيدها القوات العراقية بالكامل فى يوليو الماضى بعد معارك دامية.