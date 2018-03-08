مؤتمران لدعم السيسى فى الانتخابات بقليوب وشبين القناطر بمحافظه القليوبية







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

نظمت عائلة " أبو سبيع" بمدينة قليوب بقيادة فرج أبو سبيع وسيد أبو سبيع، مساء أمس الخميس، مؤتمرا شعبيا ضم المئات من أهالى مركز ومدينة قليوب، وذلك دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى، وحث وتوعية المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قليوب وهم حسين عشماوى، وجمال محفوظ، وعاطف أبو ناصر، وسولاف درويش، كما شارك نخبة من القيادات الشعبية وعلى رأسهم درويش مرعى، وعماد إسماعيل شعيب، وحسن سعدة، وأشرف أبو عطية، وصلاح الشريف ومن القيادات التنفيذية محروس جلال نائب رئيس المدينة ومحمد الجمل مدير التضامن الاجتماعى بقليوب.

و من جانب أخر استضافت قرية شبرا شهاب مركز القناطر بمحافظة القليوبية، مؤتمرا شعبيا كبيرا ضم عدد كبير من قرى المركز، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية .

وفى كلمته أثناء المؤتمر أكد موفق الكيلانى المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية، إن المؤتمرات التى تعقدها الحملة داخل قرى الدائرة تهدف إلى دعم مشاركة الناخبين فى الانتخابات والتصدى لدعوات المقاطعة والتشكيك لآنه أصبح واجب وطنى وأمانة يجب علينا تحملها.

وأضاف أن مصر حماها الله عبر العصور وحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأكد على أن النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات البطالة وزيادة المشروعات الصناعية وإنشاء المدن الجديدة والطرق هى نتاج لجهد الرئيس خلال مرحلة رئاسته الأولى وأن استمرار هذا التقدم هو ما نتمناه خلال المرحلة القادمة .

مؤتمر دعم السيسى بقليوب