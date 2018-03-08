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لو بتلعب فى البيتكوين خد بالك.. اكتشاف برمجية جديدة تسرق العملات الرقمية

الخميس، 08 مارس 2018 01:22 م
لو بتلعب فى البيتكوين خد بالك.. اكتشاف برمجية جديدة تسرق العملات الرقمية قرصنة إلكترونية - أرشيفية





كتبت هبة السيد
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أعلنت شركة بالو ألتو نتووركس، المتخصصة فى تطوير الجيل التالى من الحلول الأمنية، اليوم الخميس، اكتشافها برمجية خبيثة جديدة تدعى "كومبو جاك ComboJack" مصممة للسرقة الإلكترونية، إذ تستهدف العملات والمحافظ الرقمية.

وقالت الشركة فى بيان صحفى حول الاكتشاف، إن البرمجية الجديدة على تعديل محتويات الذاكرة، واستبدال العناوين فيها بعناوين أخرى تابعة للجهات التى طورتها، ما يمكنها من سرقة العملات الرقمية وإرسالها للمحفظة الخاصة بها، ويعتمد هذا الأسلوب فى السرقة على عدم تأكد الضحايا من عنوان المحفظة الرقمية التى يتم إرسال المال إليها.

وبحسب البيان، أشارت الوحدة رقم 42 (ذراع الأبحاث الأمنية التابعة للشركة) إلى أن "كومبو جاك" تتبع أسلوب برمجية خبيثة سابقة ظهرت فى 2017 تحت اسم "كريبتو شفلر"، إلا أن ما يميز "كومبو جاك" هو استهدافها للعملات الرقمية المشفرة والعملات الرقمية العادية غير المشفرة، مثل ويب مونى وياندكس، فى حين أن البرمجية السابقة كانت تستهدف العملات المشفرة فقط.

واعتمد المهاجمون الذين يقفون خلف برمجية "كومبو جاك" الخبيثة، على إرسال رسائل إلكترونية احتيالية إلى عدد من الأفراد، ادّعوا فيها أنهم عثروا على جواز سفر ضائع لهؤلاء الأفراد، للإيقاع بهم وإغوائهم، وذلك بإرفاق صورة عن جوازات السفر الضائعة مع الإيميل على شكل ملف "بى دى إف pdf".


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