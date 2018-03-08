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الخميس، 08 مارس 2018 06:26 م
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لودريان يدعو للرد "بحزم" على ترامب فى قضية الرسوم على الفولاذ

الخميس، 08 مارس 2018 06:18 م
لودريان يدعو للرد "بحزم" على ترامب فى قضية الرسوم على الفولاذ وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان





باريس (أ ف ب)
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دعا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الخميس، إلى "الرد بحزم" على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إذا بدأ حربا تجاريا مع أوروبا حول الفولاذ والألومنيوم.

وقال لودريان لشبكة "سينيوز" إنه "يجب أن تثبت أوروبا سيادتها وقوتها ولهذا السبب ستقترح المفوضية الأوروبية إجراءات مضادة للمبادرة غير الملائمة إطلاقا التى صدرت عن الرئيس ترامب".

وأضاف أن هذه المبادرة "تخدم على الأرجح المصالح الفورية للولايات المتحدة لكن على أمد أطول أنها سيئة جدا للنفوذ الأمريكى فى العالم".

وتابع "يجب الرد عليه بحزم".

 

 


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