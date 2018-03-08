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لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة موبكو والبنك المصرى الخليجى 10 آلاف جنيه

الخميس، 08 مارس 2018 08:16 م
لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة موبكو والبنك المصرى الخليجى 10 آلاف جنيه البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالى على شركتى مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، البنك المصرى الخليجى، 10 آلاف جنيه لكلا منها، وذلك لمخالفة الشركتين أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.
 
وكان آخر قرار للجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على إعادة التعامل على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات ببورصة النيل اعتبارا من بداية جلسة تداول أمس الأربعاء، وذلك فى ضوء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد للبورصة.
 

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