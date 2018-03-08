كامل الوزير: العاصمة الإدارية تبنى بأموال مصرية خالصة وأيدى عاملة مصرية 100%







كتب: مصطفى عبد التواب - تصوير عزوز الديب

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون نقل مكاتب فقط قائلا: "مش هنعزل، لكن سوف يكون النقل بمفهوم جديد للعمل ليكون الانتقال بالفكر أيضا.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر أن فلسفة الانتقال للحى الحكومى هو تمكين الوزير ومجموعته المدربة من استخدام كافة الوسائل التى تتيح لهم إنجاز مهامهم على أكمل وجه.

وتابع الوزير: "من سيأت هنا سيجد شتى مناحى الحياة، بداية من الموصلات وصولاً للترفيه و المناطق الخضراء".

وأعرب الوزير عن شكره لوزارة الاسكان التى تقوم بمجهود خارق لتوصيل المرافق للمدينة، علاوة على الذين يعملون على تنفيذ العاصمة والحى الحكومى.

وشدد الوزير على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقوم به شركات مصرية وطنية بنسبة 100% و تصمم بواسطة مكاتب استشارية مصرية، والهيئة الهندسية تساعد فى عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الكهرباء، علاوة على أن الفلوس التى تبنى بها العاصمة ليست من خزينة الدولة، ولم تأت من الخارج، بل من أموال بيع الأراضى بالعاصمة.

وتابع: "أعدكم بالانتهاء من تنفيذ الحى الحكومى خلال 30 ديسمبر 2018، و بداية من 30-6 جميع العاملين بالوزرات سوف يكون للعاملين بالوزرات المختلفة يأتون لمتابعة تشطيب مبانى الوزرات المختلفة.



















































































































