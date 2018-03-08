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قافلة طبية بالمنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية لخدمة أهالى المنطقة

الخميس، 08 مارس 2018 12:46 ص
قافلة طبية بالمنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية لخدمة أهالى المنطقة قوافل طبيه - ارشيفية





كتب – عادل ضره
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تحت رعاية اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية يقام الاثنين المقبل، بمقر المنطقة اللوجيستية بقرية" سبرباى "التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية قافلة طبية كبيرة تضم تخصصات أمراض الباطنة والعظام وروماتيزم القلب والجلدية وأنف وأذن وحنجرة وأطفال.

 

من جانبه قال اللواء أحمد صقر محافظ الغربية أن القافلة الطبية تقام بالتنسيق بين محافظة الغربية والشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجيستية ومديرية الصحة بالغربية، مضيفا أن مديرية الصحة حريصة على تقديم خدماتها الطبية لجميع ابناء المحافظة، وأن بعض المرضى لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى لأجراء الكشف الطبى فيتم الذهاب اليهم من خلال القوافل الطبية.

 

وقال شريف يونس المدير التنفيذى لمشروع المنطقة اللوجيستية، أن الشركة حريصة على تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها سواء كان رعايةطبية من خلال القوافل الطبية أو تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع، مضيفا أن اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية حريص على مساندة المشروع وتذليل كافة العقبات، وعندما تم طرح فكرة تسير قافلة طبية لأبناء قرية سبرباى رحب على الفور، وأعطى تعليمات بتقديم كل الدعم المطلوب.

 

وأكد يونس، أنه سيتم صرف الدواء مجانا على المرضى الذين سيتم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال القافلة الطبية التى ستبدأ عملها التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من الكشف على اخر مريض داخل المكان.

 

وأشار المدير التنفيذى لمشروع المنطقة اللوجيستية، أن مشاركة المجتمع المدنى والمؤسسات الكبرى فى مساندة الدولة فى المشاكل التى تواجهها يساهم فى حل هذه المشاكل والقضاء عليها ولا توجد دولة تتقدم سوى بمساندة أبنائها فى كل المجالات.


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