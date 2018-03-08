فيديو وصور.. إصابات عديدة فى حريق ضخم بمدينة "دنفر" الأمريكية







كتب محمد سعودى

اندلع حريق ضخم فى أحد الأبنية، وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، كما دمرت النيران 40 سيارة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

The @DenverFireDept puts more water on a major fire in north Denver. #9News pic.twitter.com/5p0vnoDNWc — Adam Vance 9News (@AdamVance9News) ٧ مارس، ٢٠١٨

وقال جريج بيكسلى المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق بالولايات المتحدة الأمريكية، فى مؤتمر صحفى بمدينة "دنفر" الأمريكية، إن شخصا أصيب بجروح خطيرة فى الحريق، فيما عالجت وحدات الإسعاف 4 آخرين، كما أصيب رجل إطفاء بجروح، فضلا عن إصابة عددا من الأشخاص عندما قفزوا من المبنى الذى اشتعلت فيه النيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



اشتعال النيران فى أحد أبنية مدينة دنفر الأمريكية



انبعاث الدخان من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية



جانب من الحريق



جانب من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية



جانب من حريق فى أمريكا



حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية



حريق فى أمريكا