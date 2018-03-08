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فيديو وصور.. إصابات عديدة فى حريق ضخم بمدينة "دنفر" الأمريكية

الخميس، 08 مارس 2018 02:01 ص
فيديو وصور.. إصابات عديدة فى حريق ضخم بمدينة "دنفر" الأمريكية حريق فى أمريكا





كتب محمد سعودى
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اندلع حريق ضخم فى أحد الأبنية، وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، كما دمرت النيران 40 سيارة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

 

 وقال جريج بيكسلى المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق بالولايات المتحدة الأمريكية، فى مؤتمر صحفى بمدينة "دنفر" الأمريكية، إن شخصا أصيب بجروح خطيرة فى الحريق، فيما عالجت وحدات الإسعاف 4 آخرين، كما أصيب رجل إطفاء بجروح، فضلا عن إصابة عددا من الأشخاص عندما قفزوا من المبنى الذى اشتعلت فيه النيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

اشتعال النيران فى أحد أبنية مدينة دنفر الأمريكية
اشتعال النيران فى أحد أبنية مدينة دنفر الأمريكية

 

انبعاث الدخان من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية
انبعاث الدخان من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

جانب من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية
جانب من حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية

 

جانب من حريق فى أمريكا
جانب من حريق فى أمريكا

 

حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية
حريق ضخم فى أحد الأبنية وسط مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية

 

حريق فى أمريكا
حريق فى أمريكا

 

محاولات للسيطرة على الحريق
محاولات للسيطرة على الحريق

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زيزو

هذا انتقام الجن والعفاريت علشان واحد شد ديل قطه!!!

نبعتلهم الشيخ قلة بتاع كفر الشيخ يقرا اية الكرسى على كوباية ميه وملح 11 مرة ويبخها على النار تنطفى على طول !!! هذه ليست نكتة بايخه، هذا حدث بالفعل اليوم فى كفر الشيخ!!!، صدق او لاتصدق!!!

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