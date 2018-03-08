فيديو.. وزيرة الاستثمار تدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

فى عيد المرأة العالمى..
فيديو.. وزيرة الاستثمار تدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالخميس، 08 مارس 2018 05:45 م
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب حسام الشقويرى
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دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أهمية تواجدهم بقوة أمام صناديق الاقتراع داخل أو خارج مصر .
وأضافت سحر نصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لازم المرأة تشارك فى اختيار رئيسها حتى يكون لنا رأى مهم فى قرارات بلدنا، كما بعثت بتهنئة خاصة لجميع سيدات مصر بمختلف الأعمار بمناسبة يوم المرأة العالمى والذى يوافق الثامن من مارس كل عام".
يذكر أن الوزيرة قامت اليوم بالتوقيع على الإعلان المشترك الخاص مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير 50 مليون يورو لتمويل خط ائتمان لدعم أنشطة التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها المرأة من أجل تطوير أنشطتها وكذا منحة لتطوير وحدة النوع الاجتماعى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع رئيس الجهاز.
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